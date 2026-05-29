Директора школы в Иркутской области обвинили в избиении ребенка с ОВЗ

Следственный комитет по Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении директора школы Евгения Кащеева, сообщили в ведомстве.

«Уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий расследовано в полном объеме, были проведены все необходимые следственные и процессуальные действия, судебно-медицинские экспертизы. Окончательную оценку действиям обвиняемого даст суд», — отметили там.

По версии следствия, Евгений Клещеев ударил 9-классника во время беседы у себя в кабинете.

Сам педагог считает обвинение клеветой со стороны матери ученика. Он рассказал, что ранее, будучи зампредседателя районной комиссии по делам несовершеннолетних, он помог органам опеки временно изъять у нее детей.

«Пытались лишить [ее] родительских прав — не получилось. Но детей изъяли и поместили в [другую] семью на момент, когда мать пила», — добавил Кащеев.

Семья с марта 2022 года состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении, следует из документов. Ребенок уже со второго класса по решению психолого-медико-педагогической комиссии обучался по адаптированной программе для детей с ОВЗ, говорится в выданной школой характеристике на ученика. Там же утверждается, что еще с начальной школы тот отличался «нежелательным поведением», пишут «Известия».