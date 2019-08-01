СМИ назвали способное покорить весь мир российское оружие

Эксперты назвали российское оружие, которое способно перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море. Об этом сообщает американское издание National Interest.
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Как отмечается, речь идет о подводной торпеде «Шквал», которая отличается уникальными скоростными показателями.
Уточняется, что торпеду данного типа изобрели в советское время, но известно о ней стало только в середине 1990-х годов.
Согласно изданию, «Шквал» может разгоняться до 370 километров в час, в то время как в период холодной войны другие подводные объекты могли развивать скорость в четыре раза меньше.
Кроме того, как подчеркивается, данный снаряд приводится в движение ракетным двигателем.
По словам экспертов, у США в арсенале нет ничего подобного.
Они также подчеркнули, что «Шквал» позволит «в одночасье покорить весь мир».