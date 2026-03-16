«Битва за битвой» признан лучшим фильмом по версии «Оскара»

Фильм «Битва за битвой» режиссера Пола Томаса Андерсона стал обладателем «Оскара» в номинации «Лучший фильм». Церемония вручения наград 98-й премии американской киноакадемии прошла в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник по московскому времени.

Среди претендентов на награду в данной номинации были представлены «Гамнет» Хлои Чжао, «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, «Бугония» Йоргоса Лантимоса, «Марти Великолепный» Джошуа Сэфди, «Секретный агент» Клебера Мендонса Филью, «Грешники» Райана Куглера и «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, «Формула 1» Джозефа Косински и «Сны поездов» Клинта Бентли.

Андерсон также получил «Оскар» как лучший режиссер.

Сюжет картины построен вокруг Боба Фергюсона - бывшего революционера-активиста, который после ареста жены скрылся со своей дочерью Уиллой, но спустя 16 лет прошлое настигает его в лице старого врага, полковника Локджо. Боб вынужден вновь объединиться со своими бывшими соратниками, чтобы спасти дочь, пишет «Интерфакс».

Лучшими актерами по версии «Оскара» стали Майкл Б. Джордан за фильм «Грешники» и Джесси Бакли за фильм «Гамнет».

Кроме того, обладателями «Оскаров» стали Шон Пенн за фильм «Битва за битвой» и Эми Медиган за картину «Орудия» как лучшие актер и актриса второго плана.

Награда за лучший адаптированный сценарий досталась фильму «Битва за битвой». За лучший оригинальный сценарий награду получили «Грешники».

«Кейпоп-охотницы на демонов» стал обладателем «Оскара» как лучший анимационный фильм.

Лауреатом «Оскара» в номинации «Иностранный художественный фильм» стала картина «Сентиментальная ценность».

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как «Оскар», была учреждена в 1929 году и вручается деятелям, внесшим вклад в развитие киноискусства.