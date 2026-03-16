Долина подала в суд на аферистов, заставивших ее продать квартиру

Суд рассмотрит иск певицы Ларисы Долиной о возмещении имущественного вреда в размере свыше 176 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Подмосковья.

«В Балашихинский городской суд поступило исковое заявление от представителя Долиной Л.А. с требованием о взыскании имущественного вреда, причиненного ей преступлением (часть 4 статьи 159), в размере 176 141 000 рублей с Цырульниковой А.Н., Леонтьева Д.М., Каменецкого А.И. и Основы А.Д... Суд принял исковое заявление к производству», - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно вступившему в силу приговору Балашихинского суда от 28.11.2025, данные лица признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, за Долиной признано права на удовлетворение требований по возмещению имущественного вреда, пишет РИА Новости.

Балашихинский городской суд Подмосковья в конце ноября прошлого года приговорил Анжелу Цырульникову к семи годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей, Дмитрий Леонтьев получил семь лет колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей, Артур Каменецкий – семь лет колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Андрей Основа – четыре года колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей.

По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, с 2 апреля по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение денежных средств на сумму 175,12 миллиона рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы рыночной стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.