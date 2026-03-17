Следователи выявили крупную коррупционную схему в похоронной сфере

Следователи раскрыли в Вологде схему коррупции в похоронной сфере, фигурантами которой стали бывшие чиновники и предприниматель. Уголовное дело расследует СУ СК России по Вологодской области.

По версии следствия, осенью 2024 года директор муниципального ритуального предприятия организовал группу, в которую привлек руководителя казенного учреждения и индивидуального предпринимателя. Вместе они, как считают следователи, выстроили схему получения денег за услуги, которые по закону должны предоставляться в установленном порядке.

Речь идет о предоставлении мест для захоронения на одном из кладбищ Вологды, пишет Cher.Poisk. За «ускоренное» или гарантированное выделение участков фигуранты, по данным следствия, брали деньги с граждан. Общая сумма полученных взяток, как установлено, составила не менее 650 тысяч рублей. Эти эпизоды квалифицированы как получение взяток в крупном размере.

Кроме того, одному из участников группы вменяют превышение должностных полномочий. Следствие считает, что он использовал свое служебное положение при оказании ритуальных услуг, которые гарантированы государством, но должны предоставляться без подобных злоупотреблений.

Все подозреваемые задержаны и по решению суда заключены под стражу. В настоящее время им официально предъявлены обвинения, а следователи продолжают работу — собирают доказательства, допрашивают свидетелей и проверяют возможные дополнительные эпизоды.