 
В России и мире

Следователи выявили крупную коррупционную схему в похоронной сфере

0

Следователи раскрыли в Вологде схему коррупции в похоронной сфере, фигурантами которой стали бывшие чиновники и предприниматель. Уголовное дело расследует СУ СК России по Вологодской области.

По версии следствия, осенью 2024 года директор муниципального ритуального предприятия организовал группу, в которую привлек руководителя казенного учреждения и индивидуального предпринимателя. Вместе они, как считают следователи, выстроили схему получения денег за услуги, которые по закону должны предоставляться в установленном порядке.

Речь идет о предоставлении мест для захоронения на одном из кладбищ Вологды, пишет Cher.Poisk. За «ускоренное» или гарантированное выделение участков фигуранты, по данным следствия, брали деньги с граждан. Общая сумма полученных взяток, как установлено, составила не менее 650 тысяч рублей. Эти эпизоды квалифицированы как получение взяток в крупном размере.

Кроме того, одному из участников группы вменяют превышение должностных полномочий. Следствие считает, что он использовал свое служебное положение при оказании ритуальных услуг, которые гарантированы государством, но должны предоставляться без подобных злоупотреблений.

Все подозреваемые задержаны и по решению суда заключены под стражу. В настоящее время им официально предъявлены обвинения, а следователи продолжают работу — собирают доказательства, допрашивают свидетелей и проверяют возможные дополнительные эпизоды.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026