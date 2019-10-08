В России и мире

В России может пропасть крафтовое пиво

В России могут перестать производить крафтовое пиво. Об этом сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Как отмечается, такой исход вероятен в связи с началом действия в 2021 году нового регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.

Cогласно этим нормам, производство крафтового пива не предусмотрено.

Как сообщают в Росстандарте, компании не смогут заниматься производством этого напитка, а их деятельность будет приостановлена.

Также в соответствии с данным регламентом, с 1 января 2021 года пивом будет считаться напиток, который имеет в составе 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% продуктов, содержащих сахар.

Еще в ведомстве уточнили, что единый стандарт по изготовлению крафтового пива в России вводить не будут.

Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»