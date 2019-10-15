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Михаил Горбачев заявил, что не сожалеет о перестройке

09.11.2019 16:25|ПсковКомментариев: 1

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью немецкому журналу Der Spiegel заявил, что не жалеет о перестройке. По его словам, ее частью было новое внешнеполитическое мышление, предполагающее свободу выбора и универсальные ценности, пишет «Российская газета».


Источник: profile.ru

«Сразу же спросите меня, сожалею ли я о перестройке. Нет, я не делаю этого», - сказал Горбачев.

«Было невозможно жить так, как прежде. И существенной частью перестройки было новое внешнеполитическое мышление, которое охватывает как универсальные ценности и ядерное разоружение, так и свободу выбора», - пояснил он.

Михаил Горбачев добавил, что, принимая решение, руководство государства отдавало себе отчет в том, что идет на риск, но необходимость перемен была очевидна. Он также признал наличие ошибок при осуществлении реформ в 80-х годах, но отметил, что нельзя не признать тот факт, что тоталитаризм был искоренен.

«В 1980-е мы ступили на путь реформ. Были ошибки и промахи. Можно спорить о том, как далеко мы продвинулись на пути к настоящей демократии, но мы не вернемся к тоталитарной системе», - полагает он.

Ответственность за конец перестройки и развал Советского Союза он возложил на организаторов путча в августе 1991 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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