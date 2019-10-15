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Правительство попросили вернуть ДФО прежний пенсионный возраст

Вернуть жителям Дальневосточного Федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию: 55 для женщин и 60 лет - для мужчин предложили правительству в Госдуме. Об этом «Известиям» рассказал глава парламентского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Он считает, что население, проживающее в суровых климатических условиях, заслуживает особых привилегий.

«ДФО - особая территория с суровыми климатическим условиями. Для того, чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы», - заметил Харитонов.

Он добавил, что в настоящее время наблюдается отток жителей из северных регионов, и он заметно вырос после пенсионной реформы.

Эксперты считают, что инициатива не будет поддержана, поскольку другие регионы с тяжелыми климатическими условиями тоже могут потребовать преференций.