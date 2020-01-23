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«Единая Россия» призывает запретить высаживать детей из общественного транспорта

В «Единой России» потребовали у региональных властей и фракций партии в законодательных собраниях принять нормативные акты, запрещающие высаживать детей, в морозы пользующихся общественным транспортом без сопровождения родителей. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, об этом рассказал координатор партпроекта «Безопасные дороги», депутат Госдумы Владимир Афонский.

«С наступлением морозов растет количество обращений в «Единую Россию» о том, что детей высаживают из общественного транспорта на мороз, далеко не всегда на остановках. Эту практику необходимо повсеместно запретить, потому что в первую очередь такие инциденты подвергают опасности наших детей, вынужденных по темноте и морозу пешком добираться до точки назначения. В настоящее время данный вопрос регулируется региональными нормативными актами, и лишь в нескольких субъектах принят документ, запрещающий высаживать безбилетных детей на мороз. Мы обратились к главам регионов, фракциям «Единой России» в законодательных собраниях с требованием в кратчайшие сроки принять соответствующие регламенты и постановления», - отметил Владимир Афонский.

Депутат напомнил, что в 2019 году Минтрансом была разработана инициатива, закрепляющая запрет на высадку несовершеннолетних из общественного транспорта на федеральном уровне, однако до сих пор она так и не поступила на рассмотрение в Госдуму. «В связи с этим, мы настоятельно просим региональные власти не дожидаться принятия федерального закона, а обезопасить детей, приняв региональные нормативные акты», - заключил координатор партпроекта.

«Во-первых, дети не очень хорошо ориентируются в городе, зачастую знают только начальную и конечную остановки, и оказаться в непонятном месте – это стресс. Еще хорошо, что сейчас морозов нет. Убытки, которые несет перевозчик, совершенно несопоставимы со здоровьем и безопасностью детей», - прокомментировал региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги», руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов.

Напомним, партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» направлен на сохранение жизни и здоровья граждан при дорожно-транспортных происшествиях, сокращение количества ДТП, содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах, осуществление постоянного мониторинга строящихся участков дорог, содействие реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах». Активисты партпроекта проверяют состояние дорожного полотна, пешеходных переходов в регионах, участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности дорожного движения, держат на контроле расследования причин крупных ДТП.