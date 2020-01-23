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Алексей Панин рассказал о своей ориентации и признался, что хочет уехать из России навсегда

Российский актер Алексей Панин в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону сообщил, что собирается уехать из России. Как сообщает Газета.ру, артист также рассказал о своей бисексуальности и нереализованности в профессии.

«Мы сейчас продаем квартиру и переезжаем в город Торревьеха (Испания). Купим маленькую квартиру, и чтоб ноги моей в России не было», - сказал Панин.

Отвечая на вопрос ведущего, с кем, на его взгляд, лучше секс: с мужчиной, или с женщиной, артист ответил, что это совершенно разные вещи. «Ты понимаешь, я же не встречаюсь с мужчинами, я не хожу с ними на свидания. Есть женщина, которую любишь, а с мужиками - это такой приятный бонус», - заявил Алексей Панин. «Секс прекрасен в любом состоянии - со всеми вместе. Когда все вместе - вообще прекрасно. - пояснил актер. - Я не гомосексуалист, я люблю женщин. Но иногда... Все, отстань».

Когда речь зашла о Крыме, Алексей Панин отказался от своих ранних одобрительных высказываний относительно возвращения полуострова в состав России. «Я раньше верил в российскую пропаганду. Потом мне немножко открыли глаза. Я не поддерживаю политику Путина», - сказал актер.

По словам Панина, он не хочет, чтобы его 12-летняя дочь жила в России, поскольку ему важно, чтобы она росла среди людей с европейскими ценностями. «Хоть официанткой, только не в этой стране», - подчеркнул актер.