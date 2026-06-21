Астрономическое лето пришло в Россию и другие страны Северного полушария Земли в 11:24 по московскому времени 21 июня. В этот момент Солнце достигло самого удаленного от небесного экватора положения в сторону Северного полюса мира, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

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Из-за рекордной высоты светила в полдень воскресенья в России все предметы на улице отбрасывали самую короткую в году тень.

«21 июня в 11:24 по московскому времени Солнце, двигаясь по эклиптике, достигло самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса мира. В Северном полушарии Земли наступило астрономическое лето», — сказали в планетарии.

В первый день астрономического лета в Северном полушарии Земли наблюдается самый длинный световой день в году. В Москве он составит 17 часов 33 минуты 34 секунды. В Санкт-Петербурге световой день продлится почти на 1,5 часа больше.

21 июня, в день летнего солнцестояния, наблюдается самое высокое Солнце в году. Вблизи этой даты оно как бы замирает (останавливается) в верхней точке максимального склонения, поэтому этот день и называют солнцестоянием. В последующие дни светило начнет постепенно терять высоту.

Астрономическое лето в России завершится 23 сентября, в день осеннего равноденствия, пишет ТАСС.