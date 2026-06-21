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Умер доцент Школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков

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Доцент кафедры пластического воспитания артиста Школы-студии МХАТ, член Гильдии режиссеров-педагогов по пластике Вячеслав Рыбаков умер на 53-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Школы-студии МХАТ.

Фото: Школа-студия МХАТ

«На 53 году жизни ушел из жизни доцент кафедры пластического воспитания артиста Школы-студии МХАТ, член Гильдии режиссеров-педагогов по пластике Вячеслав Юрьевич Рыбаков», - говорится в сообщении. В Школе-студии МХАТ выразили соболезнования родным, близким и коллегам Рыбакова.

В учебном заведении отметили, что педагог пользовался доверием студентов актерского факультета и сумел привить многим из них интерес к дисциплине сценического движения и сценического боя. «Это был человек, образовывающий не только тело артиста, но и его этику, философию жизни. Сценический бой оказывается формой борьбы за жизнь, конфликтом, противоборством в метафизическом плане», - подчеркнули в учебном заведении.

Причиной смерти стала продолжительная тяжелая болезнь, пишет ТАСС.

Рыбаков окончил Ярославский театральный институт в 1995 году, а в 1998 году завершил ассистентуру-стажировку по кафедре пластической выразительности актера в Театральном институте имени Бориса Щукина. С 1997 года он преподавал в Школе-студии МХАТ.

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