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Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

Заслуженный артист России Михаил Ефремов стал участником дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Сегодня вечером Ефремов, двигаясь по Садовому кольцу на своем джипе "Гранд-Чероки", совершил столкновение на Смоленской площади с несколькими автомобилями. В результате пострадал водитель другого автомобиля», – сказал собеседник агентства.

По его данным, у Михаила Ефремова есть видимые признаки опьянения.

Как сообщает ТАСС, в полиции подтвердили задержание актера. «В настоящее время Михаил Ефремов задержан и направлен на медицинское освидетельствование на состояние опьянения», - сказал собеседник агентства.

Источник также сообщил, что причиной аварии стал выезд автомобиля, которым управлял Ефремов, на встречную полосу движения.

«Автомобиль под управлением Ефремова с серьезным превышением скорости вылетел на встречную полосу движения в районе Смоленской площади. Это и послужило причиной столкновения машины артиста с автофургоном», - сказал собеседник агентства.