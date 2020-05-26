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Поправки к Конституции поддержали свыше 80% голосовавших в Чукотском автономном округе

Поправки к Конституции поддержали 80,3% проголосовавших в Чукотском автономном округе, уже обработано 100% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные информационного табло в Центральной избирательной комиссии России.

Из дальневосточных регионов, помимо Чукотки, высокий результат по обработке протоколов показывает Сахалинская область - 87,08%.

В Магаданской области за поправки проголосовали 64,49% (обработано 43,14% протоколов), в Приморском крае - 79,89% (29,67% протоколов), в Еврейской автономной области - 78,36% (68,31% протоколов), в Амурской области - 71,99% (12,76% протоколов), в Хабаровском крае - 62,78% (68,74% протоколов), в Республике Саха (Якутия) - 60,91% (56,83% протоколов), в Забайкальском крае - 76,79% (10,22% протоколов), в Иркутской области - 64,22% (10,5% протоколов), в Бурятии - 67,74% (3,94% протоколов).