В России и мире

Назван самый «горячий» смартфон в мире

Разработчики авторитетного китайского бенчмарка Master Lu опубликовали список наиболее «горячих» и «холодных» смартфонов, отсортировав их по температуре нагрева во время работы.

Рейтинг смартфонов, которые греются меньше всего, возглавил бренд Vivo - он получил самую высокую оценку за теплоотдачу и контроль температуры - средняя температура при работе составила 30,56 градусов, пишет «Российская газета». Второе место заняли аппараты Samsung со средней температурой 31,08 градуса, третье - Oppo (31,15 градуса).

Самым «холодным» смартфоном был признан Vivo U3x.

В свою очередь, наиболее «горячими» были признаны смартфоны Realme, показавшие уровень средней температуры - 33,18 градуса. Однако смартфоном, который нагрелся сильнее остальных, стал Nokia 9 PureView - его рабочая температура может превышать 43 градуса по Цельсию.