Трамп назвал сумму американских затрат на конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп озвучил новую оценку американской помощи Киеву, заявив, что совокупные расходы Вашингтона на поддержку Украины составили 400 миллиардов долларов.

«Мы, вероятно, вложили туда (в помощь Украине – ред.) уже 400 миллиардов долларов. Мы больше не потратим ни цента», - сказал Трамп во время встречи с премьером Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.

Трамп также призвал проверить, как именно распределялись средства, выделенные Украине администрацией Джо Байдена. При этом он особо акцентировал внимание на необходимости выяснить судьбу именно наличных расчетов в рамках помощи Украине при Байдене.

Ранее Трамп неоднократно приводил различные оценки американских затрат на поддержку Украины. В ходе своей предвыборной кампании и в начале 2025 года он регулярно заявлял о суммах до 250 миллиардов долларов, противопоставляя эти показатели вложениям европейских стран, которые он считал намного меньшими, пишет РИА Новости.

