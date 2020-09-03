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Армения в течение шести-семи часов вела бои против Вооруженных сил Азербайджана

Армянская сторона безостановочно вела бои против азербайджанских вооруженных сил в течение шести-семи часов 3 октября. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, пишет ТАСС.

«Армянские бойцы безостановочно вели бои против Вооруженных сил Азербайджана в течение шести-семи часов», - сказал он.

По его словам, за последние часы азербайджанские силы потеряли большое количество военнослужащих, среди которых были и наемники. Кроме того, в течение суток, добавил представитель Минобороны Армении, подбито 49 единиц бронетехники, сбито 10 беспилотников, три самолета и один вертолет, выведены из строя три системы залпового огня «Смерч».

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