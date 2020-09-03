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Турчак выступил за мирное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе

В Совете Федерации наблюдают за развитием ситуации в Нагорном Карабахе с глубокой обеспокоенностью, говорится в совместном обращении первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генсовета «Единой России», сопредседателя от российской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совфеда и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Андрея Турчака и вице-спикера верхней палаты парламента, сопредседателя от российской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совфеда и Национального Собрания Республики Армении Юрия Воробьева к парламентариям Азербайджанской Республики и Республики Армения.

«Отвечая на многочисленные обращения наших коллег — азербайджанских и армянских парламентариев, мы, как друзья и партнеры, искренне считаем своим долгом выступить с призывом к прекращению боевых действий, жертвами которых могут стать многочисленные мирные жители. Нет альтернативы мирному урегулированию конфликта, и Россия, безусловно, будет прилагать все возможные усилия, в том числе совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ, чтобы вернуть ситуацию в переговорное русло», — говорится в обращении.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Единой России», сенаторы призвали депутатов парламентов Азербайджана и Армении «сделать все возможное для прекращения огня и кровопролития во имя сохранения жизней людей в зоне конфликта, у которого не может быть военного решения».

«Обращаемся также к парламентариям всех других заинтересованных стран с призывом к отказу от каких-либо форм вмешательства в ситуацию во избежание дальнейшей эскалации и интернационализации нагорно-карабахского конфликта, вовлечения в него третьих стран и сил, переброски в зону боевых действий иностранных террористов и наемников», — сказано в совместном обращении Андрея Турчака и Юрия Воробьева.

Сенаторы подтвердили готовность «оказать азербайджанским и армянским партнерам» содействие в переговорах «с задействованием инструментов парламентской дипломатии в двусторонних и многосторонних форматах».

Напомним, вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались в ночь на 27 сентября. Армения и Азербайджан выдвигают взаимные обвинения в начале конфликта.