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Российские миротворцы появятся в каждом военном округе в 2021 году

Российские миротворческие подразделения появятся в 2021 году в каждом военном округе, сообщили в оборонном ведомстве.

До конца текущего года будет утверждена новая организационно-штатная структура и ее численность. Общие параметры уже определены, на данный момент идет проработка технических деталей, пишет газета «Известия».

В каждом из военных округов (сейчас их четыре, с 2021-го статус пятого получит Северный флот) начнут обучать миротворческой деятельности один мотострелковый батальон, авиационную эскадрилью, инженерно-саперную роту и медицинский отряд.

Также в разряд миротворцев попадут по одному батальону морской пехоты в Западном, Южном и Восточном округах, а на Северном флоте - десантно-штурмовой.

Сейчас на выполнении таких задач специализируется полностью контрактные 15-я отдельная мотострелковая бригада Сухопутных войск (миротворческая) и 31-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВДВ, два батальона военной полиции ЮВО и медицинский отряд специального назначения госпиталя Бурденко. Это части постоянной боеготовности, которые можно перебросить в нужное место за считаные дни, отметили в военном ведомстве.

Военных обучают английскому языку, международному гуманитарному законодательству, разрешению конфликтных ситуаций, взаимодействию с мирным населением, устройству блокпостов и досмотру автотранспорта.

Эксперты отмечают, что развернуть их в зонах конфликтов можно гораздо быстрее, чем контингенты ООН, что и было продемонстрировано в Нагорном Карабахе.