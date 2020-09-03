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На выборах в Африке победил Адольф Гитлер

Муниципальные выборы в поселении Омпунджа на севере Намибии выиграл 54-летний кандидат по имени Адольф Гитлер Уунона. По данным избирательной комиссии, он получил 1196 голосов (84,88%), пишет Лента.ру.



Источник фото - Euronews

Адольф Гитлер Уунона (Adolf Hitler Uunona) был избран в бывшей немецкой колонии, где ряд улиц, мест и людей до сих пор носят немецкие имена. Некогда известная как Германская Юго-Западная Африка, Намибия была немецкой колонией с 1884 года, пока империя не лишилась своих владений после Первой мировой войны.

Получив место в списке правящей партии СВАПО (Народная организация Юго-Западной Африки) Адольф Гитлер заверил, что он не имеет никакого отношения к нацистской идеологии.

«Мой отец назвал меня в честь этого человека. Он, вероятно, не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер», - сказал тезка фюрера. «В детстве я считал это совершенно нормальным именем. Только будучи подростком, я понял, что этот человек хотел покорить весь мир», - добавил политик.

Мужчина также рассказал, что его жена зовет его Адольфом, но обычно его называют Адольф Уунона. Он отметил, что официально менять имя было бы слишком поздно. «Тот факт, что у меня есть это имя, не означает, что я хочу завоевать Ошану», - подчеркнул политик, подразумевая регион, в котором он выиграл выборы. «Это не значит, что я стремлюсь к мировому господству», - добавил Адольф Гитлер Уунона.