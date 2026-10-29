Россия останется среди основных поставщиков удобрений в Бразилию в 2027 году

Россия сохранит позиции одного из основных поставщиков минеральных удобрений в Бразилию в 2027 году, несмотря на планы страны развивать собственное производство. Об этом сообщили в Национальной ассоциации производителей удобрений Бразилии (ANDA).

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В организации подтвердили, что рассчитывают на сохранение России среди важнейших поставщиков удобрений на бразильский рынок. При этом существенного снижения зависимости страны от импорта этой продукции уже в 2027 году в ассоциации не ожидают.

По данным Comex Stat, за январь–сентябрь 2026 года Россия поставила в Бразилию 6,22 миллиона тонн удобрений, обеспечив 21,9% всего импорта. Хотя поставки сократились на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, РФ сохранила первое место среди иностранных поставщиков.

В сентябре 2026 года бразильские власти запустили программу Profert, направленную на развитие национального производства удобрений и снижение импортной зависимости. С июля 2027 года минимальная доля бразильских удобрений в соответствующих смесях, реализуемых на внутреннем рынке, должна составлять 2%, а к 2037 году достичь 10%, пишут «Известия».