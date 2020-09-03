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В России планируют увеличить количество бюджетных мест в вузах

В России планируют увеличить количество бюджетных мест в вузах до 2024 года. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире радио «Комсомольская правда».

«До 2024 года будет ежегодно количество бюджетных мест увеличиваться. Если брать специальности, направления и примерно тенденции, в основном это IT, здравоохранение - подготовка медиков, врачей, и в области образования - подготовка учителей», - заявил Валерий Фальков.

По его словам, в этом учебном году добавили 11,4 тысячи бюджетных мест. Большее количество бюджетных мест уходит в регионы, но при этом не было сокращено число бюджетных мест в московских и петербургских вузах, добавил Валерий Фальков.