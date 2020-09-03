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Навальный опубликовал разговор с якобы причастным к отравлению сотрудником ФСБ

Алексей Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, который якобы является одним из восьми сотрудников секретного подразделения ФСБ, организовавшего его отравление. Как сообщает «Коммерсант», беседа, по словам оппозиционера, состоялась за несколько часов до публикации расследования о предполагаемых отправителях.

По словам Алексея Навального, его команда при помощи программы, которая скрывает настоящий номер звонящего и подставляет нужный, пробовала дозвониться до всех восьми сотрудников ФСБ, упомянутых в расследовании. Все, за исключением Константина Кудрявцева, отказались разговаривать.

Навальный в телефонной беседе представился помощником секретаря Совбеза и попросил рассказать о произошедшем в августе 2020 года. Константин Кудрявцев, в частности, рассказал о том, как «обрабатывал» вещи политика после его госпитализации в омскую больницу.

«Ну, замывали, обрабатывали растворами. Чтобы они не это… ну, там… как сказать-то. Ну, обрабатывали. Чтобы не было следов, там, ничего такого»,— сказал собеседник Алексея Навального. По его словам, особое внимание уделялось швам в районе «паховой части» трусов. «Сказали работать по трусам, по внутренней части»,— уточнил Кудрявцев.

За подробностями Константин Кудрявцев рекомендовал обратиться к Станиславу Макшакову, который, согласно расследованию руководил операцией. «Информации нет у меня такой. Я не знаю по времени, когда было все сделано. То есть когда отработали, да. Не знаю, у меня такой информации… Это скажет точно Макшаков наверняка. Ну, ребята, может быть. Ну, не может быть, а скажут»,— уточнил предполагаемый сотрудник ФСБ.

Расследование о предполагаемых отправителях Алексея Навального вышло 14 декабря. Якобы в секретной операции участвовали восемь сотрудников с медицинским и химическим образованием из подразделения, действующего под прикрытием Института криминалистики ФСБ. Российские власти отравление отрицают.