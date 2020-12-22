В России и мире

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Победить коронавирусную инфекцию в мире пока не удается, но в России наблюдается некоторое снижение заболеваемости, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы видим, что в мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь, не удается предотвратить и все негативные последствия, с нею связанные. Но, прежде всего, нас, конечно, должна интересовать ситуация в Российской Федерации. Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно», - сказал Путин на совещании с правительством 13 января, передает РИА Новости.

Президент также отметил: «Надо понимать, как мы можем купировать все риски в связи с коронавирусом, в том числе с новыми штаммами».