Атака БПЛА на Ленобласть прошедшей ночью стала самой массовой с начала года для региона

Атака БПЛА на Ленобласть ночью 11 ноября стала самой массовой с начала года, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

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В результате атаки на портовую зону Усть-Луга в Ленинградской области пострадали три человека. Угрозы их жизни нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере Мах.

По предварительным данным, опубликованным губернатором, за ночь над регионом сбили 150 БПЛА.

«Целью атаки была портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе. В результате попадания нескольких БПЛА произошло возгорание, пострадали трое работников, угрозы жизни нет», — написал Александр Дрозденко.

Также, по словам губернатора региона, произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции.

Ранее сообщалось о возгорании из-за атаки БПЛА на портовую зону поселка Усть-Луга в Ленинградской области.