 
В России и мире

Атака БПЛА на Ленобласть прошедшей ночью стала самой массовой с начала года для региона

0

Атака БПЛА на Ленобласть ночью 11 ноября стала самой массовой с начала года, свидетельствуют подсчеты ТАСС. 

Изображение сгенерировано нейросетью

В результате атаки на портовую зону Усть-Луга в Ленинградской области пострадали три человека. Угрозы их жизни нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере Мах.

По предварительным данным, опубликованным губернатором, за ночь над регионом сбили 150 БПЛА.

«Целью атаки была портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе. В результате попадания нескольких БПЛА произошло возгорание, пострадали трое работников, угрозы жизни нет», — написал Александр Дрозденко. 

Также, по словам губернатора региона, произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции.

Ранее сообщалось о возгорании из-за атаки БПЛА на портовую зону поселка Усть-Луга в Ленинградской области.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026