Банк потребовал взыскать с Фёдора Бондарчука и его партнёров почти миллиард рублей

Сбербанк обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга с иском о взыскании 924,2 миллион рублей с кинорежиссёра Фёдора Бондарчука, бывшего главы «Ленфильма» Эдуарда Пичугина и связанных с ними компаний. Спор касается кредита, выданного на развитие киноцентра «Великан Парк» в Санкт-Петербурге.

В числе ответчиков - компании «Интерком» и «Киносити Девелопмент», их совладелец Эдуард Пичугин, его партнёр Андрей Лукичев и Фёдор Бондарчук.

В 2014 году «Сбер» предоставил компании «Интерком» кредит в размере 788 миллионов рублей под 11,8% годовых. Деньги предназначались для развития киноцентра «Великан Парк». В качестве обеспечения выступали здание комплекса, земельный участок, доли в компаниях и поручительства.

В 2022 году банк продал долг компании «Петровский Арт Лофт». На тот момент задолженность составляла 652,24 миллионов рублей. Новый кредитор постепенно повышал процентную ставку, которая к декабрю 2023 года достигла 25,5%.

Впоследствии «Интерком» оспорил передачу долга. Компания заявила, что действия нового кредитора были направлены на ухудшение её финансового положения и получение контроля над недвижимостью.

В 2025 году суд признал сделку по передаче долга недействительной. Это решение поддержали вышестоящие судебные инстанции, включая Верховный суд России. В результате право требования задолженности вернулось к «Сберу».

Теперь банк требует взыскать 924,2 миллионов рублей и обратить взыскание на заложенное имущество.

Представитель Эдуарда Пичугина сообщил «Коммерсанту», что задолженность была полностью погашена ещё в июле. Однако источник издания, знакомый с обстоятельствами дела, утверждает, что долг выплачен не полностью. В «Сбере» ситуацию комментировать не стали.

По оценке экспертов, стоимость киноцентра «Великан Парк» составляет не менее три миллиарда рублей.

Судебное заседание по делу назначено на 9 декабря 2026 года.