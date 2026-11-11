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Деревня в Эстонии на границе с Россией оказалась в окружении

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Эстонская деревня Вински в Сетомаа, на границе с Псковской областью, оказалась зажата между эстонско-российской границей и противотанковыми рвами из-за милитаризации приграничья, сообщает телерадиокомпания ERR.

Скриншот: Google Maps

«Деревня фактически превратилась в деревню-крепость: с одной стороны ее окружает ограждение, а с другой – противотанковые рвы и оборонительный вал», — говорится в материале.

Как пишет издание, жители деревни, в которой семь хозяйств, недовольны сложившейся ситуацией из-за возникших сложностей с ведением быта и опасений по поводу безопасности этих сооружений.

«Сначала мы боялись, что рвы настолько глубокие, что непонятно, как из них выбраться, если туда упасть, или если они наполнятся водой. В деревне ведь есть дети дошкольного возраста», — сказала жительница изданию.

Кроме того, людей беспокоит, куда будет отводиться вода, стекающая в рвы, а также сохранится ли лесная дорога, по которой можно оттуда выехать, потому что деревня оказалась практически изолированной, пишет РИА Новости .

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