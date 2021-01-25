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Илон Маск чипировал примата и научил его играть в видеоигру

Американская нейротехнологическая компания Neuralink, основанная Илоном Маском, успешно вживила нейроимплант в мозг примата. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на предпринимателя и инженера.

«У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе, с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры своим разумом, - сказал Илон Маск нескольким тысячам слушателей в чате Clubhouse. - Вы не видите, где находится имплант, а она - счастливая обезьяна. У нас самые хорошие удобства для обезьян в мире. Мы хотим, чтобы они играли друг с другом в "разум-понг"».

Система способна работать и с несколькими чипированными приматами, занятыми, например, компьютерным пинг-понгом.

Илон Маск пообещал, что примерно через месяц продемонстрирует подтверждающий это видеоролик.

В 2017 году Илон Маск говорил о том, что компания хочет создать устройства для лечения серьезных заболеваний мозга, а в конечном итоге выйти на «усовершенствование людей».