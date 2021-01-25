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Россия возобновит авиасообщение с Германией с 1 апреля

Россия возобновляет авиасообщение с Германией, Узбекистаном, Таджикистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой с 1 апреля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, увеличено число городов, из которых можно будет улететь за границу.

Авиасообщение возобновляется в режиме:

с Венесуэлой — Москва—Каракас два раза в неделю;

с Сирией — Москва—Дамаск один раз в неделю;

с Таджикистаном — Москва—Душанбе один раз в неделю;

с Узбекистаном — Москва—Ташкент один раз в неделю;

со Шри-Ланкой — Москва—Коломбо один раз в неделю;

с Германией — Франкфурт-на-Майне—Москва—Франкфурт-на-Майне пять раз в неделю, Франкфурт-на-Майне—Санкт-Петербург—Франкфурт-на-Майне три раза в неделю, Москва—Берлин—Москва пять раз в неделю и Москва—Франкфурт-на-Майне—Москва три раза в неделю.

Также принято решение увеличить число регулярных рейсов с Кубой (до семи рейсов в неделю по маршруту Москва—Варадеро), Белоруссией (один рейс в неделю по маршруту Калининград—Минск и по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга), а также с Арменией, Азербайджаном, Египтом, ОАЭ по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, по прибытии в РФ российским гражданам необходимо сдать тест на коронавирус в течение 72 часов. Иностранцам, прибывающим в Россию, нужно иметь при себе отрицательный тест, сделанный за 72 часа до вылета.

Продажи туров за рубеж пока ниже докризисных в полтора раза, но на доступных направлениях, например в случае с Турцией и Египтом, превышают показатели двухлетней давности.