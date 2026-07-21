Госдума расширила перечень оснований для выдворения мигрантов

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который расширяет перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранным гражданам помимо штрафа будет грозить выдворение из России.

Число таких статей КоАП выросло с 22 до 45. Согласно документу, выдворение вводится за дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии и другим основаниям. Сейчас за это предусмотрен только штраф для граждан от одной до трех тысяч рублей. После вступления закона в силу для иностранцев наказание составит такой же штраф, но с обязательным выдворением.

Кроме того, выдворение будет грозить за неповиновение законному требованию военнослужащего при охране государственной границы. Действующая норма предполагает штраф от пяти до семи тысяч рублей или арест до 15 суток, но не содержит выдворения. Также выдворение вводится за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника ФСБ, органов госохраны или войск Росгвардии - сейчас статья 19.3 КоАП предусматривает за это только штраф или арест, а для иностранцев добавляется наказание в виде штрафа от двух до четырех тысяч рублей с обязательным выдворением.

Также в перечень вошли мелкое хулиганство, нарушение правил митингов и пикетирования, организация массового одновременного пребывания граждан, повлекшая помехи, стрельба в неположенных местах, блокирование транспортных коммуникаций, употребление наркотиков в общественных местах.

Выдворение будет применяться и за пропаганду либо публичное демонстрирование запрещенной символики, возбуждение ненависти либо вражды, призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям, воспрепятствование деятельности уполномоченного по правам человека, принуждение к участию или отказу от участия в забастовке, а также злоупотребление свободой массовой информации.

Отдельно в перечень вошли нарушение правил деятельности иноагента, нарушение режима чрезвычайного и военного положения, нарушение режима контртеррористической операции, участие в деятельности нежелательных организаций, а также производство и распространение экстремистских материалов, пишет РИА Новости.

Одновременно закон повышает штрафы по целому ряду миграционных статей. За нарушение правил въезда или режима пребывания минимальный штраф для иностранцев вырастет с двух до четырех тысяч рублей, а за повторное нарушение - с пяти-семи до семи-девяти тысяч. За незаконную трудовую деятельность штраф также увеличится с двух до четырех тысяч рублей, за повторную - с пяти-семи до семи-девяти тысяч. За нарушение правил приглашения иностранцев, представление ложных сведений при миграционном учете и другие нарушения штрафы также повышаются - в среднем с двух до четырех-шести тысяч рублей.

Кроме того, документ исключает для нарушителей по этим составам возможность ссылаться на семейное положение, срок проживания в России и другие гуманитарные обстоятельства, чтобы избежать выдворения. Сейчас такая возможность предусмотрена частью 3.8 статьи 4.1 КоАП, однако новый закон расширяет перечень статей, по которым суд не сможет заменить выдворение штрафом.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после официального опубликования.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что реализация таких мер будет способствовать повышению общественной безопасности в России и наведению порядка в миграционной сфере.