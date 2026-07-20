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Россия третий месяц подряд сокращает ввоз вина из ЕС

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Россия три месяца подряд сокращает закупки вина из стран ЕС.

Изображение сгенерировано нейросетью

В феврале импорт этой продукции составлял 44,7 миллиона евро, в марте — 42,4, в апреле — 40,8, а в мае — 36,4.

Наиболее заметно Россия сократила ввоз вина из Испании — с трех до 1,4 миллиона евро, а также из Латвии — с 1,6 миллиона до 495,2 тысячи евро, подсчитало РИА Новости на основе данных Евростата.

Такая тенденция коснулась и Италии — главного в ЕС поставщика этого алкогольного напитка. В мае произошло снижение на семь процентов в месячном выражении, до 12,9 миллиона евро.

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