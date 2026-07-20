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В ЕГЭ по гуманитарным предметам введут устную часть

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Рособрнадзор начнет разрабатывать модель устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам. Нововведение планируют внедрять постепенно до 2030 года, сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

Основой для новой модели станет опыт проведения устной части экзамена по иностранным языкам и собеседования по русскому языку для девятиклассников. Кроме того, сейчас прорабатывается формат устного экзамена по истории после 9-го класса.

В 2027 году в нескольких регионах также начнут апробацию практической части ЕГЭ по физике и химии. Такие задания должны показать, насколько выпускники умеют применять знания на практике. Массовое внедрение возможно только через несколько лет — после оценки оснащения школ и обсуждения результатов эксперимента, пишет «Коммерсантъ».

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