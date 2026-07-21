Госдума рассмотрит поправки для стабилизации ситуации на топливном рынке

Госдума 21 июля рассмотрит поправки в Налоговый кодекс, которые позволят стабилизировать ситуацию на топливном рынке и обеспечить горюче-смазочными материалами граждан РФ и предприятия, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Совет Государственной Думы определил 21 июля датой рассмотрения во втором чтении изменений в законодательство, которые позволят стабилизировать ситуацию на топливном рынке и обеспечить горюче-смазочными материалами наших граждан и предприятия», – сказал Володин журналистам.

Председатель Госдумы отметил, что внесенные правительством РФ поправки Госдума рассматривает незамедлительно, пишет РИА Новости.