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Доходы ФИФА от ЧМ-2026 достигли 15 млрд долларов

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Международная федерация футбола оценивает свою выручку от проведения Чемпионата мира по футболу 2026 года в рекордные $15 млрд, пишет The Guardian со ссылкой на заявление главы ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее доходы прогнозировались на уровне $11 млрд.

Выручка от предыдущего чемпионата, прошедшего в 2022 году в Катаре, составляла $7,6 млрд. Такой значительный рост доходов во многом связан с расширением турнира до 48 команд вместо 32, а также с увеличением стоимости рекламы и билетов. Как сообщалось, официальные цены на билеты на финальный матч, состоявшийся в воскресенье в Нью-Джерси, достигали $34,5 тыс. У перекупщиков цены доходили до $2 млн, пишет «Интерфакс».

Матчи чемпионата, проходившего в трех странах (США, Канада и Мексика), посетили в совокупности 6,81 млн человек. Это больше, чем посещаемость двух предыдущих турниров, вместе взятая (6,44 млн), говорится в пресс-релизе ФИФА. Средняя посещаемость матчей составила 65,351 тыс. человек, средняя заполняемость стадионов - рекордные 99,7%. 

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