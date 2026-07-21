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Российское гражданство запретили выдавать мигрантам с судимостью

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Госдума приняла закон о запрете выдавать гражданство иностранцам с судимостью, совершившим преступление в России или за ее пределами.

Вне зависимости от тяжести правонарушения оно также будет основанием для отказа в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство.

Кроме того, мигранты, достигшие 14-летнего возраста, обязаны принести в территориальные органы МВД справку об отсутствии судимости. Ее должны выдать в стране происхождения не ранее чем за три месяца до подачи заявления на РВП или ВНЖ в России. Лица, совершившие преступление, должны предоставить соответствующий подтверждающий документ.

Исключение касается иностранцев:

  • не достигших 14 лет;
  • признанных беженцами либо получивших политическое или временное убежище;
  • служащих по контракту в российских ВС или участвовавших в боевых действиях в их составе;
  • уже предоставивших такую справку.

Все эти нормы также распространяются на лиц без гражданства, пишет РИА Новости.

Для украинцев закон предусматривает переходный период: они могут не предъявлять справку об отсутствии судимости в течение двух лет.

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