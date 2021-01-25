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Путин оценил сроки отмены COVID-ограничений в России

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что о масштабном снятии ограничений в стране, введенных в связи с коронавирусом, можно будет говорить, когда у россиян сформируется популяционный иммунитет. Это ожидается к концу лета, сообщает «Интерфакс».

«Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того, как будет создан популяционный иммунитет. Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения», - сказал он в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» (телеканал «Россия») Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, когда по всей стране может быть снято самое большое количество ограничений.

«Если пойдет (вакцинация - ред.) такими же темпами как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», - уточнил глава государства.

Ранее в воскресенье оперштаб сообщил, что за последние сутки в России зафиксировано еще 9 088 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, умерли 336 человек.