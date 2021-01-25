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Акция «‎‎Бессмертный полк» 9 мая пройдет в онлайн-формате

Общественная акция «‎‎Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-формате, сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя Центрального штаба движения «‎‎Бессмертный полк России» Елену Цунаеву.

«Каждый субъект РФ получит свой поток трансляции. Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своем строю всех своих земляков. Трансляция начнется 9 мая в 15:00 по местному времени», - уточнила Елена Цунаева.

Организаторы планируют провести акцию в традиционном формате 24 июня. «Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования, и мы как организаторы сможем организовать шествие "Бессмертный полк России" в очном формате. Дата, которую мы бы хотели назвать, - 24 июня», - сказала сопредседатель Центрального штаба движения «‎‎Бессмертный полк России».