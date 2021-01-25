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Закон об автоматическом назначении социальной помощи вступил в силу в России

Закон о назначении и предоставлении людям мер социальной поддержки в беззаявительном порядке или по заявлению через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) вступил в силу в России с 11 мая, сообщает РБК со ссылкой на «Парламентскую газету».

Теперь региональные службы и ведомства также смогут предоставлять меры социальной помощи на основании данных из ЕГИССО. Например, если ребенку российского гражданина исполнилось три года, то в его личном кабинете на портале госуслуг появится уведомление о назначении соответствующей выплаты.

Во время рассмотрения законопроекта в Госдуме замглавы Минтруда Алексей Скляр отмечал, что также все учреждения смогут получать данные из различных структур в электронной форме благодаря ЕГИССО без участия граждан и бумажных запросов.

В декабре 2020 года в силу вступил закон об уведомлении россиян о полагающихся им выплатах, пособиях или льготах в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Минтруд во второй половине 2021 года также планирует запустить еще один формат информирования — персональные консультации по телефону или через чат-бот единого контакт-центра.