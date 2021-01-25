В России и мире

Лидеры ЕС решили закрыть небо для белорусских самолетов

Лидеры Евросоюза поручили принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза. Как передает РИА Новости, об этом говорится в выводах по итогам обсуждения этой темы на европейском саммите.

«Лидеры ЕС призвали Совет ЕС принять необходимые меры для запрета полетов белорусских авиалиний в воздушном пространстве Евросоюза, препятствовать доступу в аэропорты ЕС рейсов этих авиалиний», - указывается в документе, опубликованном в Twitter официальным представителем главы Евросовета Шарля Мишеля – Барендом Лейтсем.

В выводах также подчеркивается, что ЕС призывает европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Белоруссией.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «необходимы серьезные последствия» в ответ на инцидент с самолетом Ryanair в Минске. В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.