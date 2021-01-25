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В России и мире

Прекращено применение меморандума РФ и США об «открытой суше»

10.06.2021 21:36|ПсковКомментариев: 0

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое прекращает применение меморандума России и США об «открытой суше». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения меморандума о понимании между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении «открытой суши»», — говорится в распоряжении.

Как отмечает «Газета.ру», меморандум был подписан в Вашингтоне 17 июня 1992 года, он регулировал поездки дипломатов по стране пребывания. Отдельные сотрудники ведомств должны были уведомлять власти страны, где они находятся, о том, что выезжают на 25-мильный радиус от столицы или города, в котором находится генеральное консульство.

Источник: Псковская Лента Новостей
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