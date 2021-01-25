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В России предложили прописать срок замены запчастей для техники ради сокращения отходов

Минприроды России предлагает составить конкретный перечень электронных товаров и прописать для каждого из них минимальные сроки выпуска запасных частей для сокращения количества отходов. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов «Парламентской газете».

«Мы предлагаем разработать конкретный перечень товаров и для каждого прописать срок выпуска запасных частей. Обратились к вице-премьеру Виктории Абрамченко с таким предложением, она нас поддержала, дано соответствующее поручение Минэкономразвития и Минпромторгу России», - сообщил Александр Козлов.

По его мнению, это поможет решить сразу две задачи. С одной стороны, люди смогут выбирать качественный товар и не думать о том, что скоро придется его менять только потому, что сломается незначительная деталь, а запасных никто не произведет. А с другой стороны, продлевая срок работы приборов, можно сократить объемы электронного мусора, считает глава Минприроды.