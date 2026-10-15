На задержанного в Казахстане репера Navai завели уголовное дело

Уголовное дело о покушении на контрабанду наркотиков возбудили в Казахстане после задержания российского рэпера Наваи Бакирова, выступающего под псевдонимом Navai. Об этом заявили в департаменте полиции Жамбылской области.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

13 октября на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан сотрудники полиции совместно с погранслужбой КНБ задержали рэпера Navai, заявили в департаменте полиции Жамбылской области. Сообщается, что при проверке автомобиля, на котором он передвигался, обнаружили и изъяли наркотики.

Казахстанский журналист Михаил Козачков в Telegram-канале написал, что в машине, в которой находился Navai, нашли 2,5 грамма марихуаны после того, как на границе на автомобиль отреагировала служебная собака. По его информации, вместе с рэпером в машине находились еще два человека, и сейчас «правоохранительные органы пытаются понять, кому же на самом деле принадлежали запрещенные вещества». В полиции же о других фигурантах дела не сообщали.

В отношении репера возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств. Его поместили в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование, при этом в полиции не назвали точную статью, по которой возбуждено дело.

В Казахстане за контрабанду наркотиков предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы вплоть до пожизненного в зависимости от тяжести совершенного преступления и объемов ввоза наркотиков.

Сам Navai рассказал, что купил наркотики в Бишкеке после своего концерта.

Государственная пограничная служба Киргизии (ГПС) начала служебное расследование по факту попытки пересечения границы республики рэпером с партией наркотических средств, сообщили в пресс-службе ведомства. По словам представителя пресс-службы ГПС, в случае выявления нарушений в отношении виновных должностных лиц будут приняты «соответствующие меры в установленном законодательством порядке».

В свете последних событий, запланированный на 14 октября концерт Navai в Астане был отменен по техническим причинам, сообщил организатор мероприятия. Также в аккаунте в Instagram* компании - оператора по продаже билетов на концерты Livetickets.kz также сообщалось, что концерт не состоится. Владельцам билетов предлагали обратиться к платформам, где они приобретались, для оформления возврата.

Согласно информации в соцсетях рэпера, с 9 июля по 16 октября у него был запланирован тур по городам России, а также в Узбекистане, Киргизии, Казахстане и Молдавии. Последний концерт состоялся 12 октября в Бишкеке, затем 14 октября должен был пройти в Астане, а 16 октября - в Кишиневе. На сайте тура также указано, что после Молдавии в октябре планировались концерты в Москве и Санкт-Петербурге, а затем в других российских городах.

Концерт Navai, намеченный на 16 октября в Кишиневе, перенесли на 8 декабря, говорится на официальном сайте по продаже билетов, пишет ТАСС.

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