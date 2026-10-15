Сильнейшие за 40 лет ливни затопили Стамбул, есть погибшие

Сильнейшие за 40 лет ливни затопили Стамбул: несколько человек погибли, транспорт парализован, туристы не могут покинуть город.

За сутки в городе выпало более 200 миллиметров осадков. Улицы превратились в реки, повреждены десятки автомобилей и дорожное полотно. Сильный ветер продолжает осложнять ситуацию.

Из-за непогоды более 40 самолётов перенаправили в другие аэропорты. В Стамбуле отменили занятия в школах, жителей и туристов призвали не выходить из домов без необходимости. По прогнозам, ливни продолжатся до конца дня, пишет Baza в Мах.