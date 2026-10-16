В России заявили о нашествии голодных волков

С конца сентября в российских регионах стали все чаще замечать волков. Животные выходят к домам, убивают скот и домашних животных и нападают на людей. Уже пострадало как минимум четыре человека.
Голодные волки стали чаще выходить к людям в российских регионах. Об этом со ссылкой на SHOT пишет Life.
По данным Telgeram-канала, хищников уже видели в Ленинградской, Московской и Свердловской областях, на Кубани и в Забайкалье, а также в Екатеринбурге и Тюмени.
Животные заходят в частный сектор, бродят по дорогам и ищут еду. В кубанском хуторе Веселый хищники за неделю загрызли двух быков. В башкирском Межгорье, по словам местной жительницы Анны, волки ведут себя как полноправные хозяева: заходят в дома и убивают питомцев, пишет «Газета.ru».
Нападают хищники и на людей. В конце сентября пастуху из Забайкальского края пришлось отбиваться от волка прямо на пороге собственного дома.
6 октября в Ханты-Мансийский автономном округе в результате нападения хищника также пострадали трое нефтяников. Животное впоследствии застрелили охотники.
С конца сентября волков начали замечать и в Ленобласти. В частности в Дружной Горке, где хищники напали на домашних животных.
Хищника заметили рядом с магазином, а затем он вплотную подошел к людям и погнался за женщиной, которая в этот момент гуляла с собакой.
С начала октября в Ленобласти было убито уже пять животных после случаев выхода к людям. Дополнительно планируется ликвидировать еще четыре особи. Аналогичные меры предпринимают в Тюменской области. Там Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания распорядился отстрелить или выловить восемь хищников.
Почему волки выходят к людям?
По словам зоолога Владимира Ефременко, волки выходят к людям по тем же причинам, что и медведи, — из-за скудной кормовой базы.
Ефременко добавил, что решить проблему выхода волков к людям можно только отстрелом животных.