В России заявили о нашествии голодных волков

С конца сентября в российских регионах стали все чаще замечать волков. Животные выходят к домам, убивают скот и домашних животных и нападают на людей. Уже пострадало как минимум четыре человека.

Голодные волки стали чаще выходить к людям в российских регионах. Об этом со ссылкой на SHOT пишет Life.

По данным Telgeram-канала, хищников уже видели в Ленинградской, Московской и Свердловской областях, на Кубани и в Забайкалье, а также в Екатеринбурге и Тюмени.

«Обращений от жителей Подмосковья стало больше, в частности, из районов Талдома, Дмитрова, Серпухова и Шатуры», — отмечает SHOT.

Животные заходят в частный сектор, бродят по дорогам и ищут еду. В кубанском хуторе Веселый хищники за неделю загрызли двух быков. В башкирском Межгорье, по словам местной жительницы Анны, волки ведут себя как полноправные хозяева: заходят в дома и убивают питомцев, пишет «Газета.ru».

«Выходят постоянно в разных местах, в зимнее время особенно гуляют по улицам, по площадкам детским. Были случаи нападения на людей, но без жертв. С Межгорья пропали все кошки и собаки, даже домашние», — рассказала женщина.

Нападают хищники и на людей. В конце сентября пастуху из Забайкальского края пришлось отбиваться от волка прямо на пороге собственного дома.

«Собаки залаяли, я вышел. Он на меня налетел, и мы упали на крыльцо. <...> Боролись-боролись, а затем я достал нож», — поделился мужчина. Он смог убить волка и не получил серьезных ранений.

6 октября в Ханты-Мансийский автономном округе в результате нападения хищника также пострадали трое нефтяников. Животное впоследствии застрелили охотники.

С конца сентября волков начали замечать и в Ленобласти. В частности в Дружной Горке, где хищники напали на домашних животных.

«Я шесть лет живу в Дружной Горке, и раньше хищники бродили только возле леса. А тут он вышел к жилым домам, где горит освещение и ходят люди. То есть волк вообще не побоялся», — рассказала «Пятому каналу» местная жительница.

Хищника заметили рядом с магазином, а затем он вплотную подошел к людям и погнался за женщиной, которая в этот момент гуляла с собакой.

С начала октября в Ленобласти было убито уже пять животных после случаев выхода к людям. Дополнительно планируется ликвидировать еще четыре особи. Аналогичные меры предпринимают в Тюменской области. Там Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания распорядился отстрелить или выловить восемь хищников.

Почему волки выходят к людям?

По словам зоолога Владимира Ефременко, волки выходят к людям по тем же причинам, что и медведи, — из-за скудной кормовой базы.

«Как только формируется новая стая, их вытесняют из своей территории, а куда им идти? Косуль, зайцев и остального как бы маловато. Все в пахотных землях, и им деваться некуда, они идут, естественно, к людям, потому что там мусорные баки, потому что там кошки, потому что там собаки, которыми они питаются», — отметил эксперт в беседе с «Абзацем».

Ефременко добавил, что решить проблему выхода волков к людям можно только отстрелом животных.