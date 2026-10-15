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Вологодское кружево и северная кухня: ресторан «Вологда» откроется в Петербурге

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Ресторан «Вологда» разместился на первом этаже культурно-туристического центра Вологодской области на Невском проспекте, дом 12 в Санкт-Петербурге и вскоре откроет свои двери для посетителей. Проект реализуется при поддержке Ассоциации отельеров и рестораторов региона.

Фото: Георгий Филимонов / социальные сети

В помещении уже проведены перепланировка и ремонт, а дизайн-проект практически воплощён. При оформлении интерьера были использованы элементы вологодского дизайн-кода: орнаменты и мотивы знаменитого кружева, а также изображение вологодской птички. В отделке и мебели преобладают природные оттенки и дерево, символизирующее лесные богатства региона. Сейчас специалисты устанавливают оборудование на кухне и завершают организационные работы, сообщает в своих соцсетях губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Основой меню станет гастрономическая культура Русского Севера. Гостям предложат блюда по региональным рецептам с использованием местных продуктов: северной рыбы, мяса, грибов, ягод, трав, ремесленных сыров, солений и традиционной русской выпечки.

В планах организаторов — проведение дегустаций, гастрономических ужинов, иммерсивных программ и мастер-классов для детей, пишет Cher-poisk.ru.

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