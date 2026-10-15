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В Калуге обезьяна сбежала от нетрезвой хозяйки, забравшись на дерево

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Сбежавшую обезьяну пришлось ловить спасателям и специалистам центра реабилитации диких животных «Феникс» утром 15 октября в Калуге. Вызов поступил от МЧС и очевидцев.

Фото: центр реабилитации диких животных «Феникс»

Животное забралось на высокую ветку и не спешило спускаться. На место приехала руководитель «Феникса» Вероника Матюшина. Позже объявилась и хозяйка обезьяны, женщина была пьяна и вела себя агрессивно.

В итоге хозяйка забрала животное, однако ей всё же предстоит дальнейшее разбирательство с полицией и Роспотребнадзором, пишет Kaluga-poisk.ru.

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