В Калуге обезьяна сбежала от нетрезвой хозяйки, забравшись на дерево

Сбежавшую обезьяну пришлось ловить спасателям и специалистам центра реабилитации диких животных «Феникс» утром 15 октября в Калуге. Вызов поступил от МЧС и очевидцев.

Фото: центр реабилитации диких животных «Феникс»

Животное забралось на высокую ветку и не спешило спускаться. На место приехала руководитель «Феникса» Вероника Матюшина. Позже объявилась и хозяйка обезьяны, женщина была пьяна и вела себя агрессивно.

В итоге хозяйка забрала животное, однако ей всё же предстоит дальнейшее разбирательство с полицией и Роспотребнадзором, пишет Kaluga-poisk.ru.