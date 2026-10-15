Пенсионерке мошенники помогли обменять «меченые» 1,5 млн рублей

Дистанционные мошенники похитители у вологжанки более 1,5 миллиона рублей, выманив деньги по привычной схеме. Аферисты действовали под видом сотрудников банка и правоохранительных органов.

Все началось после того, как 76-летняя женщина закрыла банковский счёт и сняла свои накопления. Ей стали поступать звонки от неизвестных. Собеседники пугали пенсионерку, что полученные наличные — «меченые». Чтобы не возникло серьезных проблем, их срочно нужно «обменять».

Женщину сбило с толку то, что говорили звонившие профессиональными терминами, ссылались на внутренние процедуры банка. Она поверила и согласилась на предложенную схему. Когда к ней приехал курьер, вологжанка передала неизвестному более одного миллиона рублей.

Но жуликам этого показалось мало. Через время они вновь связались с пенсионеркой и через курьера по аналогичной схеме выманили еще более 500 тысяч рублей.

Только после этого у женщины возникли сомнения с подозрениями, что ее просто обманули. И только тогда она обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В полиции устанавливают причастных к преступлению лиц, пишет Vologda-poisk.ru