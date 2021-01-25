В России и мире

Госсистема онлайн-мониторинга экологической ситуации появится в России

Государственная информационная система онлайн-мониторинга за состоянием экологической обстановки появится в России к 2024 году. Об этом сообщила вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко в ходе рабочей поездки в Красноярский край.

«Мы создаем государственную информационную систему, которая будет заниматься онлайн-мониторингом экологической обстановки. Это воздух, почва и вода. И такую систему большую мы создадим к 2024 году», - цитирует ее РИА Новости.

Виктория Абрамченко также отметила, что по линии федеральных органов исполнительной власти предусмотрено постоянное присутствие лаборатории Росприроднадзора на Таймыре.