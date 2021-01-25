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Россия и ЕС обсудят взаимное признание сертификатов о вакцинации

В Минздрав РФ поступило предложение представительства ЕС об обсуждении процедур применения цифровых сертификатов о вакцинации и возможностей признания их эквивалентности. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

«Полагаем целесообразным поддержать инициативы по конструктивному международному диалогу в части облегчения трансграничного перемещения вакцинированных против COVID-19 граждан», — заявили в пресс-службе российского Минздрава.

В ведомстве сообщили, что в ближайшее время стартуют тематические консультации с европейскими коллегами. К обсуждению подключат заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

«Мы исходим из принципа взаимности, а также необходимости межсекторальной комплексной проработки соответствующих регуляторных и технологический решений», — отметили в министерстве.

ЕС, в свою очередь, уже направил в Россию «общую и техническую» информацию об электронных сертификатах Digital Green Pass, рассказали в Еврокомиссии (ЕК), отметив, что переговоры пока не начались.