Актёра и шоумена Никиту Джигурду экстренно госпитализировали с инфарктом утром 23 ноября. Сейчас 65-летний артист находится в реанимации Боткинской больницы в Москве. Ему провели стентирование сосудов сердца.

Фото: Никита Джигурда / ВК

Проблемы со здоровьем у Никиты Джигурды начались во время поездки в Екатеринбург, где он впервые в жизни сыграл в падел. После физической нагрузки у артиста, который и ранее страдал гипертонией, давление стало подниматься до 230. Три ночи подряд он не мог уснуть, а лекарственные препараты не помогали нормализовать давление.

В Москву актёр вернулся с повышенным давлением. Утром 23 ноября оно резко снизилось, после чего супруга артиста Марина Анисина вызвала скорую помощь.

«Сегодня утром вызвала скорую, на скорой увезли в реанимацию с инфарктом. Доставили его в 9:30, сказали, что через пару часов можно позвонить и узнать все, у него телефона с собой нет», - рассказала Марина Анисина РИА Новости .

По последним данным, Джигурда находится в сознании. Врачи установили ему стент - специальное устройство, которое помогает поддерживать просвет сосуда и обеспечивает нормальный кровоток, сообщает Telegram-канал Mash.

Никита Джигурда известен зрителям по фильмам «Тарас Бульба», «За последней чертой», «Любовницы» и «Что творят мужчины! 2». Он также является автором и исполнителем песен